Amnesia: The Bunker, un trailer mostra le trappole del gioco di Frictional Games

Amnesia: The Bunker si mostra nuovamente in video, stavolta con un breve trailer in cui vediamo alcune delle trappole che troveremo durante la campagna del gioco sviluppato da Frictional Games, ambientato appunto all'interno di un bunker della Linea Maginot.

In uscita il 16 maggio su PC, PlayStation e Xbox, Amnesia: The Bunker ci chiederà di esplorare l'interno di questo misterioso bunker facendo molta attenzione a eventuali insidie, come si vede appunto nel filmato, e scendendo a patti con gli inevitabili risvolti psicologici di una situazione simile.

In queste sequenze il protagonista del gioco utilizza una torcia per controllare le pareti e i pavimenti, finché non scorge un cavo teso. Si tratta esattamente di ciò che immaginate: una trappola esplosiva che viene fatta detonare con un'asse di legno trovata lì intorno.

"Amnesia: The Bunker è un horror in prima persona ambientato in un desolato bunker della prima guerra mondiale", si legge sulla pagina Steam. "Affronta gli orrori che si aggirano nell'oscurità. Trova e usa gli strumenti e le armi a tua disposizione. Tieni le luci accese a tutti i costi e cerca di sopravvivere."