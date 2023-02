Amnesia: The Bunker rinviato, ecco la nuova data d'uscita

La data d'uscita di Amnesia: The Bunker è stata rinviata di qualche settimana. Frictional Games ha anche svelato quando potremo giocarci: il 16 maggio 2023. In precedenza aveva dichiarato che il gioco sarebbe uscito a marzo 2023 (senza fornire un giorno esatto).

Amnesia: The Bunker è stato annunciato a dicembre 2022, quindi poche settimane fa. Evidentemente all'epoca Frictional Games era certa di potercela fare per marzo, ma alla fine ha optato per un rinvio così da avere più tempo per rifinire il gioco.

Il nuovo Amnesia ci metterà nei panni di Henri Clement durante la Prima Guerra Mondiale. Henri è un soldato che si è ritrovato bloccato in un bunker apparentemente abbandonato. Naturalmente con lui c'è qualcuno. Purtroppo vuole ucciderlo. L'obiettivo del giocatore sarà quindi quello di fuggire dal bunker, evitando la bestia che vuole ucciderlo.

Frictional Games ha descritto il gioco come un horror con elementi sandbox, che darà al giocatore la possibilità di fare diverse scelte, a fronte di elementi che cambieranno a ogni partita, come gli oggetti, le minacce e le risorse.

Amnesia: The Bunker uscirà su PC, PS4, Xbox One, Xbox Series X e S. Sarà disponibile dal lancio anche su Xbox Game Pass.