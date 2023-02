Samsung Galaxy S23, S23+ e S23 Ultra disponibili su Amazon

Su Amazon sono disponibili i nuovi Samsung Galaxy S23, S23+ e S23 Ultra per l'acquisto: annunciati da poco, i nuovi modelli sono già pronti per l'acquisto, con consegna pronta per domani.

Samsung S23 Partiamo con il modello base della serie, il Samsung S23, smartphone venduto con all'interno il caricabatterie da 25W per la Ricarica Super-Rapida, nelle colorazioni Phantom Black, Misty Lilac, Cotton Flower e Botanic Green. Potete acquistarlo seguendo questo link o dai pulsanti qui sotto. Questo smartphone è dotato di un display da 6.1 pollici, ha delle dimensioni pari a 146.3 x 70.9 x 7.6 e all'interno ha il processore Snapdragon 8 Gen 2 Mobile Platform. Per quanto riguarda la fotocamera, il dispositivo ha una Selfie Camera da 12MP, una Ultra Wide da 12MP, una Wide-Angle da 50MP e una Telephoto da 10MP. Il Samsung S23 è venduto nei tagli di memoria da 128 GB e 256 GB, entrambi con 8GB di RAM. Per quanto riguarda la batteria invece, essa avrà un'autonomia di 3900 mAh.

Samsung S23+ Proseguiamo con il Samsung S23+, anch'esso venduto con all'interno il caricabatterie da 25W per la Ricarica Super-Rapida, nelle colorazioni Phantom Black, Misty Lilac, Cotton Flower e Botanic Green. Potete acquistarlo seguendo questo link o dai pulsanti qui sotto. Questo smartphone è dotato di un display da 6.6 pollici, ha delle dimensioni pari a 157.8 x 76.2 x 7.6 e all'interno ha il processore Snapdragon 8 Gen 2 Mobile Platform. Per quanto riguarda la fotocamera, il dispositivo ha una Selfie Camera da 12MP, una Ultra Wide da 12MP, una Wide-Angle da 50MP e una Telephoto da 10MP, come per lo standard. Il Samsung S23+ è venduto nei tagli di memoria da 256 GB e 512 GB, entrambi con 8GB di RAM. Per quanto riguarda la batteria invece, essa avrà un'autonomia di 4700 mAh.