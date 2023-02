Dying Light 2: la roadmap del 2023 include il supporto a Steam Deck, transmog e molto altro

Techland ha svelato oggi la roadmap di Dying Light 2: Stay Human per il 2023. Sarà un anno ricco di novità, che includerà anche il tanto richiesto crossplay gross-gen per la co-op tra giocatori in possesso di piattaforme differenti, un sistema di transmog per le armi e il supporto a Steam Deck.

Come riportato in una precedente notizia, la novità più succulenta è l'arrivo di un nuovo DLC con armi e una location inedita, previsto durante la seconda metà del 2023. Non sarà tuttavia necessario attendere così a lungo per le prime novità da parte di Techland. Già da ora e fino al 9 febbraio è disponibile infatti il Bloody Anniversary Event, un evento che come suggerisce il nome omaggia primo anniversario dal lancio, assieme a vari bundle.

Durante il mese è previsto il Community Update 2, un aggiornamento che includerà il supporto di Dying Light 2 a Steam Deck, assieme ad alcune modifiche e novità chieste a gran voce dai giocatori. Tra queste c'è il multiplayer cross-gen, competizioni dinamiche per la co-op e altro ancora.

Ad aprile è previsto un aggiornamento che migliorerà la fisica dei combattimenti e le animazioni "brutali", introdurrà le quest TGG, ovvero delle missioni per gli iscritti al programma "Techland Gamers and Goodies" disponibile a questo indirizzo https://techlandgg.com/, e il trasmog, una meccanica che permette di modificare l'aspetto di un equipaggiamento senza modificarne statistiche e bonus.

A giugno invece arriveranno nuovi contenuti relativi alle fasi notturne e i nemici di classe "Volatile" e miglioramenti per le meccaniche di parkour. Seguiranno poi ulteriori novità nella seconda metà dell'anno, tra cui il già menzionato DLC.