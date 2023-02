Samsung Galaxy S23, S23+ e S23 Ultra annunciati, dettagli e prezzi per l'Italia

Durante l'evento Unpacked 2023, Samsung ha presentato ufficialmente gli smartphone Galaxy S23, S23+ e S23 Ultra caratterizzati dal nuovo processore Snapdragon 8 Gen 2 Mobile.

La nuova linea di smartphone presenta un design non troppo lontano da quello della precendente generazione, con le novità più importanti che si trovano sotto la scocca. Partiamo dal già citato processore Snapdragon 8 Gen 2 Mobile Platform For Galaxy che stando alla casa coreana offre prestazioni definite "senza precedenti" con tanto di supporto a ray tracing. La batteria per il modello S23 Ultra sarà da 5000 mAh e offrirà il 20% di autonomia in più, si scende a 4700mAh per l'S23+ e infine a 3900 mAh per il modello base.

Per quanto riguarda il display troviamo il Dynamic AMOLED 2X e frequenza di aggiornamento a 120Hz per tutti i modelli. S23+ Ultra avrà uno scermo da 6,8 pollici QHD+ Edge, mentre il modello base e il plus avranno rispettivamente schermi da 6,1 e 6,6 pollici con risoluzione Full HD+.

Sul versante fotografico, nella parte posteriore troviamo un sistema a tripla fotocamera composto da una camera principale con sensore da 50MP affiancato da una fotocamera ultra grandangolare con sensore da 12MP ed una con sensore da 10MP con zoom ottico a 3x. Nella parte anteriore invece trova spazio una camera da 12MP. Sul Galaxy S23 Ultra, il nuovo sensore da 200MP Adaptive Pixel che sfrutta il pixel binning per supportare contemporaneamente diversi livelli di elaborazione ad alta risoluzione.

La serie Galaxy S23 sarà disponibile in quattro colorazioni opache: Phantom Black, Cream, Green e Lavender. Sarà possibile acquistarli di acquistarli presso i rivenditori online, sul sito Samsung e nei negozi degli operatori, con i prezzi che variano in base al taglio di RAM/spazio di archiviazione, come indicato di seguito: Samsung Galaxy S23

8/128GB a 979 euro

8/256GB a 1.039 euro

Samung Galaxy S23+

8/256GB a 1.229 Euro

8/512GB a 1.349 Euro

Samsung Galaxy S23 Ultra

8/256GB prezzo di 1.479 Euro

12/512GB prezzo di 1.659 Euro

12GB/1TB prezzo di 1.899 Euro

Samsung ha anche annunciato una promozione per il lancio, che permette di ottenere un rimborso in base al modello acquistato, registrandolo su Samsung Members. Nello specifico:

S23 Ultra da 1TB: 240 Euro

S23 Ultra da 512GB: 180 Euro

S23+ da 512GB: 120 Euro

S23 da 256GB: 60 Euro

Inoltre, coloro che acquistato un modello S23, S23+ o S23 Ultra entro il 31 marzo 2023 e lo registreranno tramite il medesimo portale entro 21 aprile avranno diritto a una supervalutazione dell'usato.