Battlefield Mobile è stato cancellato da EA

Non solo la chiusura dei server di Apex Legends, EA ha annunciato anche che ha cancellato lo sviluppo di Battlefield Mobile, una rivisitazione dello sparatutto realizzata appositamente per smartphone iOS e Android.

L'annuncio è arrivato con un post sul sito ufficiale della compagnia, in cui spiega che i lavori sono stati interrotti definitivamente dopo aver modificato la propria strategia per il futuro della serie.

"Abbiamo anche preso la decisione di interrompere lo sviluppo dell'attuale titolo mobile di Battlefield", recita il post, in cui è stata anche annunciata la chiusura dei server di Apex Legends.

"Man mano che l'industria si è evoluta e la nostra strategia per creare un ecosistema di Battlefield profondamente connesso ha preso forma, abbiamo deciso di cambiare direzione rispetto alla a quella attuale per realizzare al meglio la nostra visione del franchise e soddisfare le aspettative dei nostri giocatori. Rimaniamo fortemente impegnati a sbloccare l'enorme potenziale di Battlefield. Stiamo lavorando sodo per far evolvere Battlefield 2042 e siamo in fase di pre-produzione delle nostre future esperienze di Battlefield nei nostri studi in tutto il mondo."

Battlefield Mobile era stato annunciato nell'aprile del 2021 assieme a Battlefield 2042 (all'epoca chiamato semplicemente Battlefield 6). Dal reveal il gioco è sparito dalla circolazione, salvo una fugace apparizione su Google Play Store e un video gameplay trapelato dalla beta.