EA ha cancellato un gioco ambientato nell'universo di Titanfall e Apex Legends, per Bloomberg

EA avrebbe cancellato un gioco singleplayer con nome in codice "TFL" o "Titanfall Legends", ambientato nello stesso universo di Titanfall e Apex Legends, stando alle fonti di Bloomberg e il giornalista Jason Schreier.

Nel report viene spiegato che il gioco, che di fatto non è mai stato presentato in via ufficiale, era produzione presso gli studi di Respawn Entertainement. Le redini del progetto erano state affidate al veterano Mohammad Alavi, che tuttavia ha lasciato la compagnia all'inizio del 2022. Dal suo profilo LinkedIn apprendiamo che il gioco TFL era in sviluppo almeno da marzo 2021.

Apex Legends

Il team che lavorava al gioco era composto da circa 50 persone, a cui EA proverà a trovare nuovi posti di lavoro all'interno della compagnia. Coloro che non potranno essere riassegnati, verranno licenziati e riceveranno una buonauscita, sempre secondo le fonti anonime di Bloomberg. Un portavoce di EA ha rifiutato di commentare il report di Schreier.

Se confermata, non sarebbe purtroppo l'unica novità negativa degli ultimi giorni da parte di EA. La compagnia infatti ha annunciato anche il rinvio di Star Wars Jedi Survivor, la chiusura dei server di Apex Legends Mobile e l'interruzione dello sviluppo di Battlefield Mobile.