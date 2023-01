Apex Legends Mobile chiuderà i battenti il 1 maggio, ha annunciato Respawn Entertainment

Apex Legends Mobile chiuderà i battenti il prossimo 1 maggio (2 maggio alle 1.00 in Italia): lo ha annunciato Respawn Entertainment, cercando di spiegare i motivi dietro questa clamorosa decisione. Sembrava infatti che anche la versione mobile del battle royale avesse riscosso un buon successo.

È la seconda brutta notizia della serata per lo studio, che ha appena ufficializzato il rinvio di Star Wars Jedi: Survivor. In questo caso la scelta di chiudere il progetto deriva, a quanto pare, da "fattori che vanno al di là del controllo" di Respawn e che potrebbero compromettere la qualità dell'esperienza.

Oggi comincia un periodo di novanta giorni durante cui, gradualmente, i sistemi di Apex Legends Mobile verranno dismessi, a partire da tutte le microtransazioni e ovviamente dalla possibilità di utilizzare gli oggetti già acquistati.

Come detto, la chiusura dei server avverrà in Italia alle 1.00 del 2 maggio 2023, e a quel punto non sarà più possibile accedere al gioco. Respawn ha assicurato che la passione nei confronti dell'universo di Apex Legends non è diminuita, e che dunque prendere questa decisione è stato particolarmente difficile per il team.