Resident Evil 2 Remake a 11,2 milioni di copie vendute, Capcom aggiorna i million seller

Capcom ha aggiornato la lista dei "million seller", ovvero i giochi più venduti da parte della casa di Osaka, tra i quali spicca Resident Evil 2 che si sta avvicinando a grandi passi al podio, essendo arrivato a 11,2 milioni di copie vendute.

Si tratta del gioco che ha subito la variazione maggiore rispetto all'ultima volta che Capcom aveva diffuso dati di vendita sui suoi giochi maggiori, e si ritrova quasi a doppiare Resident Evil 3, mentre Resident Evil Village viaggia più a rilento. Vediamo intanto la classifica aggiornata dei million seller di Capcom:

Monster Hunter World - 18,60 milioni Monster Hunter Rise - 11,70 milioni Resident Evil 7 biohazard - 11,70 milioni Resident Evil 2 - 11,20 milioni Monster Hunter World: Iceborne - 10 milioni Resident Evil 5 - 8,6 milioni Resident Evil 6 - 8,6 milioni Resident Evil Village - 7,40 milioni Street Fighter 5 - 7 milioni Devil May Cry 5 - 6,5 milioni

La variazione maggiore è stata fatta registrare da Resident Evil 2 che ha venduto 1,1 milioni di copie in più dal 30 settembre scorso, mentre a seguire troviamo Resident Evil 3 e Resident Evil Village entrambi con 800.000 copie da settembre, con Monster Hunter Rise Sunbreak e Monster Hunter Rise entrambi con un incremento di 500.000 unità nello stesso periodo di tempo.

Tutto sembra far presagire ottimi numeri anche per Resident Evil 4 Remake, che è il prossimo ad arrivare nella serie, con data d'uscita fissata per il 24 marzo 2023.