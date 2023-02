E3 2023: il comunicato ufficiale di ESA dopo la notizia dell'assenza di Sony, Nintendo e Microsoft

Ieri abbiamo riportato che Sony, Nintendo e Microsoft non saranno presenti in forma ufficiale all'E3 2023 e oggi, a qualche ora di distanza, arriva una comunicazione ufficiale dell'ESA, l'Entertainment Software Association che si occupa dell'organizzazione, sul nuovo evento di quest'anno.

Non si tratta di una risposta diretta alla questione dell'assenza dei tre produttori in forma ufficiale, ma è chiaro che l'associazione si è sentita in dovere di chiarire qualcosa sulla formula che l'evento adotterà quest'anno, visto che in molti si sono chiesti cosa ne sarebbe stato dell'E3 2023 senza nessuna delle conferenza maggiori.

Nel comunicato, ESA spiega che "far rivivere una fiera dopo una pausa di tre anni e una pandemia globale ha sempre le sue sfide da affrontare, motivo per il quale abbiamo condotto una ricerca estesa (in collaborazione con le compagnie di ESA) per identificare i migliori partner con cui produrre l'E3".

Con questo, l'associazione spiega di aver scelto ReedPOP come partner principale per l'organizzazione dell'evento, che è responsabile anche di varie altre fiere come PAX e Comic Con. "Abbiamo fatto grandi progressi nella riformulazione dell'evento e abbiamo ricevuto un grande supporto dalle compagnie dell'industria di tutte le dimensioni e non stiamo pensando solo all'E3 2023, ma anche ai primi piani per il 2024 e altro".

Dunque l'ESA ha intenzione di proseguire anche nei prossimi anni dopo l'E3 2023. "È importante notare che, anche se lo show si evolve e si adatta, questo non avrà impatti sulla parte principale del lavoro di ESA per le compagnie che ne fanno parte. La nostra priorità rimane sostenere le politiche che interessano questa industria al livello statale e federale".

Non si tratta dunque di una risposta diretta all'assenza di Sony, Nintendo e Microsoft che non viene commentata in maniera precisa, ma l'ESA sembra far intendere che la fiera sarà diversa dal solito e si occuperà forse più degli addetti ai lavori rispetto agli show per il pubblico. In ogni caso, "notizie e sviluppi sull'E3" verranno pubblicati nel prossimo periodo.