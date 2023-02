Xbox: 46 giochi verranno rimossi dallo store Xbox 360, alcuni non saranno più acquistabili

Microsoft ha annunciato dei "cambiamenti" allo store di Xbox 360, che determinano la rimozione di 46 giochi dal catalogo il 7 febbraio, con alcuni dei quali che, dopo questa manovra, non saranno più acquistabili nemmeno dalle console successive come Xbox One e Xbox Series X|S.

Da notare che si tratta di una rimozione riguardante lo store Xbox 360, ovvero quello specifico della console in questione e separato da quello moderno che riguarda Xbox One e Xbox Series X|S. In alcuni casi, i giochi che verranno rimossi saranno comunque accessibili dagli store online delle console successive, ovvero si potranno acquistare ancora da Xbox One e Xbox Series X|S, oltre che dallo store online via browser, tuttavia ce ne sono alcuni che non saranno invece più accessibili perché assenti negli store successivi.

Questo è l'elenco completo dei giochi che verranno rimossi dallo store di Xbox 360 il 7 febbraio 2023, ricordando che comunque, nel caso si siano già acquistati in precedenza, potranno comunque essere ri-scaricati anche dopo la loro rimozione:

Aegis Wing

Assassin's Creed Brotherhood

Assassin's Creed III

Assassin's Creed IV

Assassin's Creed Liberation HD

Blood of the Werewolf

Blue Dragon

Breakdown

Call of Duty: Advanced Warfare

Call of Duty: Ghosts

Castle Crashers

Cloning Clyde

Counter-Strike: GO

Dark Souls

Darksiders II

DAYTONA USA

Defense Grid

Eets: Chowdown

Far Cry 2

Final Fight: Double Impact

Iron Brigade

Jeremy McGrath's Offroad

Jet Set Radio

Left 4 Dead

Left 4 Dead 2

LIMBO

Lost Odyssey

Mass Effect 2

MONOPOLY DEAL

Mutant Blobs Attack

N+

Outpost Kaloki X

Peggle 2

Phantom Breaker:Battle Grounds

Prince of Persia

R.U.S.E.

Sega Vintage Collection: Alex Kidd & Co.

Skate 2

South Park: The Stick of Truth

Spelunky

SplinterCellConviction

Star Wars Battlefront

Star Wars KOTOR 2

The Orange Box

The Raven Episode 1

The Witcher 2

Chi ha già acquistato i giochi in questione potrà comunque effettuare il download anche successivamente. Inoltre, parte di questi sarà comunque disponibile attraverso gli store di Xbox One e Xbox Series X|S. Quello che risulta allora più importante è l'elenco dei giochi che non saranno più accessibili nemmeno dagli store delle console successive, ovvero i seguenti, in base a quanto compilato sul forum ResetEra, controllando precisamente la loro presenza o meno sullo store moderno:

Tra questi ci sono dei titoli che meriterebbe acquistare prima della loro rimozione, con veri e propri classici. Menzioniamo ad esempio Daytona USA, Jet Set Radio, i Left 4 Dead, Limbo, Spelunky e The Orange Box, tra quelli che non ci si dovrebbe lasciare scappare.