Battlefield Mobile: spunta un video gameplay dalla beta dello sparatutto free-to-play

Dopo un lungo periodo di silenzio radio, EA ha dato il via pochi giorni fa alla beta di Battlefield Mobile, sparatutto multiplayer free-to-play per iOS e Android realizzato da Industrial Toys, attualmente limitata ad alcuni paesi del sudest asiatico. Di conseguenza stanno circolando in rete i primi video di gameplay, come ad esempio quello in testa alla notizia, che permettono di farci un'idea del gioco.

Nello specifico la beta di Battlefield Mobile è disponibile nelle Filippine, in Indonesia, Tailandia, Malasia e Singapore. I test pian piano si allargheranno, coinvolgendo un numero maggiore di paesi a livello mondiale, con la pre-registrazione che sarà disponibile a questo indirizzo. Il lancio dovrebbe essere in programma nel 2023 stando a quanto dichiarato dal CEO di EA Andrew Wilson in un meeting con gli azionisti a maggio, come fa notare VGC.

Stando alla FAQ di EA, "Battlefield Mobile è un gioco free-to-download e avrà dei propri Battle Pass, cosmetici collezionabili ed elementi sbloccabili unici". Viene anche specificato che gli acquisti in-game non offrono vantaggi di alcun tipo in battaglia, in quanto legati alla personalizzazione estetica.

L'open beta di Battlefield Mobile include le modalità Conquista e Corsa, con rivisitazioni di mappe già viste nei giochi della serie madre, come i Noshahr Canals e Grand Bazzar di Battlefield 3. Come detto in apertura, il gioco è sviluppato da Industrial Toys, uno studio guidato dal fondatore ed ex CEO di Bungie, Alex Seropian.