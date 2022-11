Two Point Campus sta per ottenere il supporto per le mod, presto in beta

Two Point Campus, l'ottimo gestionale da parte di Two Point Studios, riceverà presto il supporto per le mod, con una prima introduzione in beta prevista presto, anche se non c'è ancora una data di lancio ufficiale per questa nuova funzione.

L'annuncio è stato fatto dal team direttamente con un post sul blog ufficiale Two Point County, con il riferimento a un arrivo del supporto per le mod nel prossimo periodo, "molto presto" ma senza ancora un riferimento più preciso al riguardo. Anche il titolo precedente del team, ovvero Two Point Hospital, aveva attivato il supporto alle mod attraverso Steam Workshop più tardi rispetto al lancio del gioco.



In questo caso, il supporto delle mod dovrebbe essere anche più esteso, tanto è vero che il team ha stretto un accordo con Mod.io per "consentire le mod cross-platform su PC e console", dunque evidentemente i contenuti creati dagli utenti potranno essere costruiti e applicati sia su PC che su console, in condivisione.

Two Point Campus non passerà attraverso Steam Workshop per le sue mod, ma avrà un sistema autonomo grazie alla collaborazione con Mod.io, che consentirà l'accesso alla funzionalità sia su PC che su console, in attesa di vedere come funzioni.

Come riferito dal team, tra breve dovrebbe partire un periodo di beta per questa funzionalità aggiuntiva, durante il quale sarà possibile provarla in maniera pratica per vederne il funzionamento. Considerando la struttura del gioco, l'aggiunta di mod potrebbe estendere in maniera sensibile i contenuti giocabili, e dunque anche la longevità del titolo.