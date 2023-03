Wayfinder arriverà anche su altre console, dopo PlayStation

Airship Syndicate ha confermato l'intenzione di pubblicare Wayfinder su altre console, oltre che su PlayStation 4 e PlayStation 5.

Parlando in una conferenza stampa, il direttore marketing di Airship Syndicate, AJ Lasaracina, ha confermato che Wayfinder arriverà su altre console una volta che il gioco sarà arrivato alla versione definitiva. Attualmente il videogame è in fase di Accesso Anticipato.

"La prossima settimana pubblicheremo la nostra beta [ndr, il commento è vecchio, la beta è già disponibile al momento della scrittura] su PS5 e PC, e poi l'accesso anticipato arriverà a maggio su PS4, PS5 e PC. Poi, più avanti, pubblicheremo completamente il free-to-play ovunque, e aggiungeremo anche altre console".

Sebbene non abbiano specificato quali siano le console aggiuntive, è probabile che si stia facendo riferimento a Xbox One, Xbox Series S e Xbox Series S. Anche Nintendo Switch potrebbe ricevere un port del gioco.

Per avere nuovi dettagli dovremo probabilmente attendere che il team sia pronto di dire di più, il che richiederà come minimo alcuni mesi. Wayfinder è ora disponibile in beta per PS5 e PC. L'accesso anticipato, come detto, inizierà a maggio per PS4, PS5 e PC.

Ecco infine il provato di questo ambizioso action RPG che si ispira all'epoca d'oro degli MMO.