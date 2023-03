Wayfinder, il provato dell'ambizioso action RPG che si ispira all'epoca d'oro degli MMO

Presentato per la prima volta ai The Game Awards 2022 e recentemente apparso all'ultimo State of Play di Sony, Wayfinder rappresenta l'ennesimo gradino evoluzionario della carriera di Madureria, un'importante scommessa realizzata in collaborazione con Digital Extremes, gli autori di Warframe .

Nato dalle ceneri di Vigil Games, Airship Syndicate si è sempre occupato per certi versi di arricchire e completare l'eredità di Madureira, lavorando a videogiochi strettamente legati al suo "corpus", come Darksiders Genesis e Battle Chasers: Nightwar . Adesso, per la prima volta nella storia dello studio, il team si trova di fronte a una tela bianca che ospiterà qualcosa di completamente originale, un progetto che ha tutta l'ambizione di proiettare l'azienda su una nuova dimensione produttiva.

Il giocatore interpreta infatti un Wayfinder , un eroe dotato di poteri straordinari, rimasto però vittima del caos durante un precedente attacco alla Cittadella Luminosa, l'ultimo rifugio dell'umanità, che adempie al ruolo di hub sociale per l'intera beta. Grazie alle conoscenze di Omen, l'NPC di riferimento per la parte iniziale dell'avventura, saremo riportati in vita e lanciati alla scoperta di una soluzione alla minaccia delle Tenebre, per quanto remota possa sembrare. A questo punto, leggendo queste righe, il tutto potrebbe ricordarvi da vicino la trama di Destiny . Non siete in errore, la storia al centro del nuovo titolo di Airship Syindicate ne sembra un'inspiegabile, esatta riproposizione. Non sappiamo come essa evolverà nel corso dell'avventura, e la speranza è ovviamente quella che si riveli valida nelle sue fasi avanzate, malgrado un esordio fin troppo anonimo.

L'idea di combinare i due generi è originale, a differenza della struttura alla base di Wayfinder, troppo generica e derivativa per risultare efficace. Il gioco di Madureira ci porta a Evenor, uno sconfinato continente a metà tra il fantasy puro e lo steampunk a base di magia (qualcuno ha detto League of Legends ?), sprofondato nel caos a causa di una minaccia tanto indefinita quanto priva di carattere, le Tenebre. Le Tenebre , una sorta di forza malvagia che corrompe qualsiasi cosa con cui entri in contatto, ha inghiottito lentamente intere nazioni e sarà nostro compito esplorarne i segreti, dal momento che siamo gli unici ad esserne sopravvissuti.

Sebbene sia definito dai suoi autori come un semplice action online con elementi da gioco di ruolo, si vede lontano un miglio che la vera ispirazione alla base di Wayfinder sia da ricercarsi all'interno del vasto universo degli MMO, come del resto confermato da Madureira stesso. Il team ha preso spunto dai ricordi delle interminabili serate trascorse con gli amici a esplorare mondi fantastici, e ha cercato di infondere nel gioco quella stessa sensazione di comunità che emergeva prepotentemente quando ci si collegava alla propria gilda di World of Warcraft ai tempi d'oro dei massive multiplayer online RPG. Non accontentandosi però di ricopiare con fare indolente quella formula, Airship Syndicate ha voluto imprimere a Wayfinder una direzione da puro action , anche se sono presenti tutte quelle abilità attive tipiche degli MMO con un tempo di ricarica.

Dungeon e ancora dungeon

In Wayfinder avremo sempre la possibilità di personalizzare i dungeon in base alle nostre necessità

È prestissimo per sbilanciarsi sui valori della storia di cui saremo protagonisti in Wayfinder, mentre per quel che riguarda il suo gameplay, la beta ci ha offerto un sostanzioso spaccato di quello che troveremo ad attenderci nella versione finale del titolo. Come dicevamo in apertura, il gioco è sostanzialmente un action in terza persona con una componente RPG enorme che, fatta eccezione per alcune ampie regioni a mondo aperto liberamente esplorabili, si ambienta principalmente all'interno delle Zone perdute, dei piccoli dungeon procedurali che avremo modo di manipolare grazie a un'ampissima gamma di modificatori.

All'inizio di una Zona perduta, potremo innanzitutto scegliere la difficoltà della sessione (e quindi modificarne le ricompense), per poi applicare al dungeon una vera e propria infusione che ha il potenziale di stravolgerne profondamente i connotati. Avarizia, ad esempio, è un effetto che riempie l'area di monete d'oro, ma che aumenta il danno inflitto dai nemici man mano che queste si raccolgono. Col modificatore Chaos un goblin colmo di tesori si nasconde nel dungeon ma semina una gran quantità di trappole per tutta la segreta, mentre con quello Shadow tutti i nemici diventano più letali ed esplodono alla morte. La sensazione è quella di aver a malapena raschiato la superficie del profondo e complesso sistema di personalizzazione delle Zone perdute, quindi non vediamo l'ora di scoprire fin dove si spingerà nella versione completa del titolo.