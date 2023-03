Elden Ring il cosplay di Ranni da Lada Lyumos festeggia l'annuncio dell'espansione

Elden Ring ha visto nei giorni scorsi il clamoroso annuncio dell'espansione Shadow of the Erdtree, e Lada Lyumos ha pensato fosse il caso di festeggiare l'evento rispolverando il suo splendido cosplay dedicato alla strega Ranni.

Pelle celeste, quattro braccia, linee di demarcazione sugli arti che sembrano quelle di una bambola, un enorme cappello e tanto, tanto fascino, l'interpretazione offerta in questo caso dalla modella russa è ancora una volta straordinaria sotto il profilo della qualità, e questo al di là degli immancabili apprezzamenti estetici.

"Siete pronti a tornare nell'Interregno?", ha scritto Lada nel suo post su Instagram. "L'annuncio dell'espansione Shadow of the Erdtree rappresenta un ottimo motivo per giocare a Elden Ring ancora una volta. E se per caso i soulslike non fanno per voi, ecco una splendida Ranni ad accompagnarvi!"

Fra i cosplay degni di nota realizzati da Lada Lyumos negli ultimi mesi ci sono certamente quelli di True Damage Akali da League of Legends, Shani da The Witcher 3: Wild Hunt, Punchline dalla serie Batman e Ganyu da Genshin Impact, un grande classico.