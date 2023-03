Il Cortocircuito torna oggi: parleremo di Sony, Microsoft, GaaS e The Last of Us

Il Cortocircuito torna oggi, dalle 16.00 alle 18.00, con una nuova puntata in cui parleremo di Sony e Microsoft, con particolare riferimento ai documenti che la casa giapponese dovrà esibire davanti all'antitrust, ma anche di GaaS e naturalmente di The Last of Us.

In studio avremo ancora una volta il dinamico trio composto da Pierpaolo Greco, Francesco Serino e Alessio Pianesani: vi invitiamo a fargli compagnia in massa entrando nel gruppo Telegram di Multiplayer.it e di mandare le vostre domande vocali, che ascolteremo in abbondanza durante la trasmissione.

Come detto, durante la puntata di oggi parleremo ancora una volta dell'acquisizione di Activision Blizzard alla luce di un'importante novità, ovverosia il fatto che Sony dovrà fornire i dati segreti richiesti da Microsoft e riguardanti tutti gli accordi per i contenuti in esclusiva su PlayStation dal 2019.

In seconda battuta torneremo a discutere di GaaS, stavolta per evidenziare come questo particolare genere possa dar vita anche a produzioni di grande successo e riflettendo ad esempio su quanto accaduto di recente con Suicide Squad: Kill the Justice League, The Finals e Diablo 4.

Infine non mancherà il punto sulla serie televisiva di The Last of Us, che sta per concludersi ma che continua a entusiasmare gli spettatori grazie allo straordinario lavoro svolto dagli autori e dal cast finora.

Potrete seguire lo streaming all'interno di questa notizia, nel box dedicato o direttamente sul nostro canale Twitch, utilizzando eventualmente l'app ufficiale su iOS e Android. Registratevi per ricevere le notifiche relative ai nuovi video!