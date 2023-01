Batman, il cosplay di Punchline da Lada Lyumos è fedele ai fumetti

Lada Lyumos si è innamorata del personaggio di Punchline, nato sulle pagine di Batman appena un paio di anni fa, e ha deciso di dedicarle il suo ultimo cosplay. Il risultato, come potete vedere, è davvero fedele ai fumetti.

Ex studentessa, Alexis Kaye viene presa in ostaggio da Joker all'interno di uno studio televisivo e costretta dal criminale a fargli da portavoce durante una trasmissione diretta ai cittadini di Gotham, finché non viene salvata da Batman.

L'esperienza però segna la ragazza al punto da ossessionarla e fare di tutto per attirare nuovamente l'attenzione di Joker, fino a diventare la sua nuova spalla. Punchline è dunque a tutti gli effetti una rivale di Harley Quinn, e i lettori di Batman sono rimasti davvero colpiti da questo personaggio.

A proposito di Batman, ricorderete senz'altro che l'iconico eroe è comparso nell'ultimo trailer di Suicide Squad: Kill the Justice League ai The Game Awards 2022, mentre nella storia di Gotham Knights il Cavaliere Oscuro risulta morto durante un feroce scontro con Ra's al Ghul.

