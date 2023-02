The Witcher 3: il cosplay di Shani da ladalyumos è magico e romantico

Da The Witcher 3 vediamo questo nuovo e affascinante cosplay di Shani da parte di ladalyumos, che riprende un personaggio molto interessante della serie, anche se forse meno conosciuto di altri nonostante la notevole vicinanza al protagonista Geralt di Rivia.

Shani compare per la prima volta nel primo capitolo della serie videoludica The Witcher, quando Geralt la incontra nelle Campagne di Vizima, mentre cerca di entrare nell'Ospedale S. Lebioda. Shani è un medico ed è particolarmente abile nella sua occupazione, cosa che la rende una grande esperta nelle erbe medicinali e non.

La ragazza torna poi protagonista all'interno di Hearts of Stone, una delle espansioni maggiori di The Witcher 3: Wild Hunt, con una parte più ampia e sviluppata. Shani è una vecchia amica di Geralt a questo punto, dopo averlo conosciuto insieme al bardo Ranuncolo durante i suoi studi presso l'Università di Oxenfurt.

Il cosplay creato da ladalyumos ci mostra Shani in diversi momenti e da varie prospettive, ma in ogni caso è davvero notevole la fedeltà con cui ha ricostruito gli abiti della dottoressa e ovviamente la capigliatura rossa, elemento distintivo del personaggio da sempre.

