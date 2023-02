Monster Hunter Rise Sunbreak, Title Update 4: data di uscita, trailer e dettagli

Capcom ha presentato le novità in arrivo per Monster Hunter Rise: Sunbreak con il Title Update 4. L'aggiornamento gratuito sarà disponibile a partire dal 7 febbraio 2023 per PC e Nintendo Switch e in futuro arriverà anche per le altre piattaforme. Di seguito i dettagli e il trailer di annuncio.

Partiamo dalle novità relative ai mostri del Title Update 4. La più succulenta è rappresentata indubbiamente dal ritorno del drago anziano Velkhana, introdotto per la prima volta in Monster Hunter World. Sarà accompagnato dal Valstrax Cremisi Risorto, una versione potenziata e ancora più agguerrita del normale. Entrambi i mostri ovviamente introdurranno nuovi set di armature.

Inoltre, ora anche il Gore Magala Caotico e i draghi anziani "Risorti" appariranno nelle missioni di indagine delle anomalie. Il livello massimo delle investigazioni sale a 220 e sono stati introdotti nuovi materiali per il Qurio crafting per potenziare ulteriormente il vostro cacciatore.

Ci saranno anche nuove missioni evento a cadenza settimanale, con in palio varie ricompense, tra cui pezzi di equipaggiamento speciale e stili armatura. Non mancano poi DLC a pagamento con acconciature, sticker, voci e altro ancora.

Non è finita qui, perché Capcom ha aggiornato la roadmap di Monster Hunter Rise Sunbreak svelando che il Title Update 5 arriverà ad aprile 2023 e vedrà il ritorno di un drago anziano, un mostro potenziato e una creatura "particolarmente spaventosa": che si tratti del Fatalis? Staremo a vedere.