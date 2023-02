Metal Gear Rising: PlatinumGames annuncia un evento per il decimo anniversario, novità in arrivo?

PlatinumGames ha annunciato che ha in programma un evento dedicato a Metal Gear Rising: Revengeance fissato per il 21 febbraio 2023, ovvero il giorno in cui si festeggia il decimo anniversario dell'action con protagonista Raiden.

Nel post in cui viene data la notizia, apprendiamo che il giorno dell'evento verrà presentata la grafica dell'anniversario di Rising su Twitter. A parte questo, non ci sono altri dettagli relativi all'evento, che per quanto ne sappiamo potrebbe benissimo non includere nessun annuncio di spessore relativo al gioco ma bensì solo degli omaggi.

Detto questo vale la pena ricordare che giusto pochi giorni fa Quinton Flynn, l'attore di Raiden, ha promesso annunci e novità durante le prossime settimane in uno scambio di post relativi proprio all'anniversario di Metal Gear Rising: Revengeance.

Inutile dire che la notizia fa accendere le speranze dei fan il prosieguo della serie con un eventuale Metal Gear Rising 2 o una possibile versione rimasterizzata del primo gioco per PC e console di attuale generazione. Staremo a vedere.