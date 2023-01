Metal Gear Solid: il doppiatore di Raiden conferma annunci e novità in arrivo tra poco

Sembra ci sia davvero qualcosa in arrivo riguardante Metal Gear Solid o la serie Metal Gear in generale, che si tratti del vociferato Remake e o qualcos'altro, visto che anche il doppiatore di Raiden ha confermato che ci sono annunci e novità previsti per le prossime settimane.

Quinton Flynn è l'attore e doppiatore in questione, che ha dato la voce a Raiden in Metal Gear Solid 2, Metal Gear Solid 4 e Metal Gear Rising: Revengeance, il quale ha risposto su Twitter a chi chiedeva informazioni su novità riguardanti la serie che qualcosa verrà annunciato nelle prossime settimane, a quanto pare, pur senza entrare nel dettaglio.



La domanda riguardava in particolare Metal Gear Rising: Revengeance, considerando che febbraio 2023 corrisponde al 10° anniversario del gioco: "Forse potrebbe esserci un Metal Gear Rising 2 all'interno di un Metal Gear Showcase?" Ha chiesto l'utente su Twitter, a cui Flynn ha risposto "Rimanete sintonizzati per degli annunci che arriveranno nelle prossime settimane".

Considerando le voci di corridoio che già circolano sulla serie Metal Gear Solid, un'affermazione del genere non può ovviamente passare inosservata: Flynn è un elemento di una certa rilevanza nella serie, avendo interpretato quello che è diventato uno dei personaggi principali, dunque è possibile che abbia informazioni su novità in arrivo sulla serie di videogiochi.

Ovviamente potrebbe trattarsi di tutt'altro, ma sono ormai tanti i rumor che riguardano un possibile ritorno di Metal Gear Solid, forse con un Remake, e dopo aver visto il ritorno sulle scene di Silent Hill non possiamo escludere che Konami abbia intenzione di fare una cosa del genere anche per quest'altra serie.