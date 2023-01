Metal Gear Solid Remake: Areajugones insiste su una presentazione vicina

La stessa fonte che aveva riferito di recente dell'esistenza di Metal Gear Solid Remake, ovvero il sito spagnolo Areajugones, insiste ora sulla questione, riferendo che la presentazione è vicina e dovrebbe avvenire probabilmente nei primi mesi del 2023.

La questione era emersa nei mesi scorsi e aveva ottenuto una certa risonanza anche a causa di una serie di voci di corridoio incrociate sull'argomento, oltre anche a diverse sviste che potevano andare nella direzione di un Metal Gear Solid Remake in arrivo. Il problema è che Areajugones diceva che la presentazione sarebbe avvenuta probabilmente nel corso dei The Game Awards 2022, cosa che invece non è avvenuta.

Tuttavia, il sito è tornato sull'argomento confermando l'informazione e correggendola, sostenendo che non era sicuro che la presentazione sarebbe avvenuta nel corso dell'evento di Geoff Keighley. Secondo quanto riferito dal sito, "la stessa fonte che ci aveva dato inizialmente l'informazione ribadisce che l'annuncio verrà fatto nel prossimo futuro, non necessariamente ai The Game Awards", cosa piuttosto ovvia, a questo punto.

"L'annuncio di Metal Gear Solid Remake dovrebbe avvenire prima di maggio 2023, ma più probabilmente nei primi mesi dell'anno, in particolare fra febbraio e marzo 2023". Questo sarebbe dunque il periodo probabile per l'annuncio o presentazione del remake in questione, che rimarrebbe dunque in ballo secondo questa voce di corridoio. In ogni caso, prendiamola con le pinze, sebbene la recente presentazione di Silent Hill 2 ci induca ormai a non escludere a priori un'idea del genere.