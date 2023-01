Iron Man: il gioco di EA Motive potrebbe essere su Unreal Engine 5

Il nuovo gioco di Iron Man in sviluppo presso EA Motive potrebbe essere basato su Unreal Engine 5, in base a quanto emerso da un annuncio di lavoro che cita il motore grafico di Epic Games in maniera esplicita, sebbene non specifichi la versione del software.

L'annuncio in questione riguarda la ricerca di un Senior Level Designer, il cui lavoro presso Motive ha ovviamente a che fare con la costruzione dei livelli e delle missioni legate alla storia, con tutto quello che riguarda queste parti del gioco.

Oltre alle varie occupazioni che riguardano il ruolo in questione, ovvero il lavoro in team con gli altri sviluppatori, le discussioni sulla progettazione del gioco in generale e sui playtest, il fatto di tenere in considerazione i feedback e provare ad applicare innovazioni al gioco in sviluppo, tra le caratteristiche ideali del candidato compare anche la "Familiarità con engine di gioco avanzati come Unreal".

Non viene dunque riferito esplicitamente Unreal Engine 5, ma è chiaro che si tratta di avere esperienza con la famiglia di motori grafici sviluppati da Epic Games e, nel caso in cui EA Motive dovesse adottare tale tecnologia, è logico che si dovrebbe trattare della versione più recente e aggiornata.

Non possiamo ancora considerarla una prova dell'utilizzo del motore in questione, ma certamente il fatto che l'esperienza su Unreal Engine è uno dei requisiti per entrare a far parte del team, gioca sicuramente a favore del suo utilizzo nello sviluppo di Iron Man.

D'altra parte, molti giochi di grosso calibro in EA stanno dimostrando la transizione in atto da Frostbite a Unreal Engine: tra quelli più noti sviluppati sul motore di Epic Games troviamo infatti Star Wars Jedi: Fallen Order, il seguito Star Wars Jedi: Survivor e anche il nuovo Mass Effect.

Per il resto, non sappiamo ancora nulla del nuovo gioco di Iron Man: annunciato ufficialmente lo scorso settembre, dovrebbe essere il primo di tre giochi Marvel prodotti da EA.