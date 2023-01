Lost Ark: molti giocatori sembra siano stati bannati perché non giocano

Nella recente ondata di ban effettuata da Smilegate su Lost Ark sembra che qualcosa sia andato storto, visto che molti giocatori sono stati bannati semplicemente per non aver giocato, con il sistema che ha giudicato gli account inattivi come fuori regola, evidentemente.

Come abbiamo visto, di recente Lost Ark è passato da 300.000 a 100.000 giocatori, in una manovra che sarebbe dovuta essere anche positiva, considerando che si trattava di eliminare gli account bot dal mondo di gioco online. Il problema è che, in base a quanto emerso, sembra che la manovra abbia colpito anche molti giocatori regolari.

In base a diverse segnalazioni su Steam e Reddit, molti giocatori si sono ritrovati con il proprio account bannato da Lost Ark nelle ore scorse, e questo sembra sia stato causato dall'inattività. Di fatto, il sistema pare abbia giudicato irregolare il fatto che questi giocatori non giocassero e ha proceduto con l'eliminazione degli account.

Questo potrebbe derivare da un'interpretazione scorretta effettuata da un sistema automatico di rimozione dei bot, perché non sembra proprio che il semplice fatto di non giocare a un titolo sia valevole di un ban, almeno secondo le interpretazioni standard di queste procedure.

Un'altra possibile interpretazione potrebbe essere legata al fatto che questi account non risultavano "verificati" su Steam, o un misto delle cose, ovvero la mancanza di verifica e l'inattività di qualche mese sui server di Lost Ark. Fatto sta che in molti si stanno lamentando dei ban ingiusti, cosa che sta colpendo in maniera negativa la reputazione di Lost Ark su Steam e online in generale, in attesa di vedere se Smilegate decida di procedere alla reintegrazione dei giocatori cacciati fuori ingiustamente.