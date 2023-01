Lost Ark è passato da 300.000 a 100.000 giocatori attivi: ecco perché è positivo

Lost Ark ha appena subito un enorme calo di utenti attivi, passando da circa 300.000 a circa 100.000. Il motivo non è l'abbandono dei giocatori, ma l'eliminazione dei bot da parte degli sviluppatori.

Lo sviluppatore, Smilegate, ha ufficialmente annunciato che il cambiamento è "il risultato diretto dell'applicazione di un significativo numero di ban di account bot". Smilegate promette che "continuerà a distribuire ondate di ban ai bot su larga scala, implementando nuovi metodi per identificare e agire contro i bot in massa" nei prossimi mesi. L'azienda ha dichiarato che terrà aggiornati i giocatori di Lost Ark su quando si verificheranno queste ondate e sul loro successo.

I bot di Lost Ark sono in circolazione da tempo e molti utenti potevano facilmente vederli mentre eseguivano azioni ripetute con lo scopo di accumulare risorse. Smilegate afferma di aver utilizzato "tattiche nuove ed estremamente efficaci per colpire e rimuovere i bot dal gioco". Aggiunge che il team si aspetta che i giocatori sperimentino "un impatto positivo sul gameplay, tra cui un miglioramento del mercato e della casa d'aste, una diminuzione del lag nelle aree molto popolate e un minor numero di bot presenti nel gioco".

I bot sono certamente un grosso problema nei giochi online gratuiti come Lost Ark, nei quali i giocatori possono utilizzarli per accumulare risorse aggiuntive che possono poi essere scambiate con un account principale o vendute nel mercato interno o anche attraverso siti di terze parti. Per questo motivo, possono spesso destabilizzare l'economia del videogame, oltre a rendere l'esperienza dell'utente meno piacevole a causa del sovraffollamento e del rallentamento dei server, soprattutto se molti bot agiscono contemporaneamente nelle stesse aree.

