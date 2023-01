PS5: fan pensano di aver capito chi sta lavorando all'esclusiva sci-fi da poco al centro di un leak

Come già saprete, recentemente è circolato in rete un brevissimo video dedicato a quella che dovrebbe essere una nuova IP di Sony, sviluppata da un team non precisato in collaborazione con Sony XDev. Ora, però, alcuni giocatori su ResetEra ritengono di aver capito quale sia lo studio di sviluppo al lavoro su questo progetto: People Can Fly.

People Can Fly è lo studio che ha lavorato a Bulletstorm, Gears of War: Judgment e Outriders. Il motivo di questa realizzazione è che nel video leak appare la parola "RED" in basso a destra. Alcuni utenti si sono ricordati che lo studio aveva confermato di essere al lavoro su un gioco noto con il nome in codice "RED" nel 2021. All'epoca il progetto era ancora in fase di concettualizzazione.

Ovviamente non si tratta di un conferma, ma solo di una speculazione degli utenti. Non possiamo né confermare né smentire, di conseguenza, ma si tratta di una speculazione alla quale non è troppo difficile credere. Per quel poco che abbiamo potuto vedere, il nuovo gioco in sviluppo è uno sparatutto in terza persona ad ambientazione sci-fi, ovvero proprio il tipo di opera alla quale si dedicherebbe People Can Fly, basandoci sui suoi precedenti progetti.

Per ora questo è quanto sappiamo e ripetiamo che si tratta solo di una speculazione. Il noto leaker Dusk Golem ha inoltre affermato di aver visto il gioco in uno stato più avanzato dello sviluppo, quindi l'idea è che il progetto è solido, anche se non ci sono conferme definitive.

Non ci resta altro da fare se non attendere e vedere cosa annuncerà Sony.