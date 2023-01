PS5: spunta un video leak di Ooze, una nuova IP sviluppata in partenership con Sony XDEV

Grazie a un leak poche ore fa è trapelato in rete un brevissimo video gameplay di Ooze, una presunta nuova IP in arrivo su PS5 grazie alla collaborazione tra Sony XDEV e uno studio di terze parti. Il noto insider Dusk Golem ha "confermato" la veridicità del filmato e afferma che proviene da una vecchia build del gioco.

Potrete visualizzare il filmato a questo indirizzo. Stando alla fonte del leak, un utente di IconEra, "Ooze" (nome in codice svelato da Dusk Golem lo scorso anno) è un RPG di stampo sci-fi sviluppato con l'Unreal Engine.

Nel video vediamo un soldato armato di fucile camminare su un ponte, mentre in lontananza si vede una sorta di creatura aliena invertebrata appesa a una torre, che ricorda per certi versi proprio il termine "Ooze", traducibile anche come "melma" o "fanghiglia". L'ambientazione sembrerebbe aliena, anche se è difficile dirlo con certezza data l'esigua durata della clip.

L'autore del leak afferma che il video è tratto da una build embrionale e che il gioco è un "first/secondo party in sviluppo da xDev". Non è chiaro quale sia lo studio principale, ma stando a delle voci di corridoio è situato in Europa. A quanto pare inoltre possiamo aspettarci ulteriori leak nel corso dell'anno.

Per chi non lo sapesse, Sony XDEV è un team che lavora a stretto contatto con gli studi di terze parti che realizzano giochi in esclusiva per le console PlayStation. Ad esempio in passato hanno collaborato per la produzione e la pubblicazione di Returnal (Housemarque), Detroit: Become Human (Quantic Dream) e Sackboy: A Big Adventure (Sumo Digital), mentre guardando al presente il team sta lavorando a stretto contatto con Team Ninja e Koei Tecmo a Rise of the Ronin.

Come detto in apertura, il noto insider Dusk Golem ha corroborato la veridicità del video. Ha aggiunto anche di aver visto una build molto più recente di Ooze e che lo sviluppo è al punto tale che il gioco è completamente doppiato, ha una colonna sonora originale ed è decisamente più rifinito.

"Anche se ovviamente non posso dire se uscirà o meno, ho personalmente visto molto di più di questo gioco e materiale più recente rispetto a questa clip", ha detto Dusk Golem su Twitter. "Il gioco stesso (non questa clip) è al punto dello sviluppo dove è completamente doppiato e ha della musica composta specificamente per esso ed molto più rifinito rispetto al video."

Chiaramente per il momento raccomandiamo di prendere con le pinze tutte le informazioni qui sopra, in attesa di conferme ufficiali.