Offerte Amazon: Audible gratis per tre mesi a inizio 2023, ultimo giorno

Tramite Amazon Italia potete ora reclamare tre mesi di abbonamento Amazon Audible a costo zero: oggi - 8 gennaio 2023 - è l'ultimo giorno per sfruttare l'offerta. Senza spendere nemmeno un euro potete utilizzare il servizio, che di norma costerebbe 29.97€ per tre mesi. Potete trovare l'offerta a questo indirizzo. Qui sotto vi spieghiamo tutti i dettagli della promozione.

L'offerta di tre mesi per Amazon Audible sarà valida fino alle 23:59 di oggi, 8 gennaio 2023. L'offerta può essere reclamata unicamente da coloro che non hanno avuto un abbonamento Audible negli ultimi 6 mesi. Questa offerta non può essere utilizzata in combinazione con altre promozioni, è limitata ad un solo account ed è fruibile per una sola volta per ciascun cliente. L'offerta è valida solo per i clienti in Italia.

Come sempre, potete attivare questi tre mesi di abbonamento gratuiti di Amazon Audible e poi disattivare il rinnovo, in modo tale da non pagare nemmeno un centesimo quando scadranno i tre mesi. Se decideste di continuare con il servizio, saranno 9.99€ al mese.

Audible dà accesso ad audilibri, podcast e altri contenuti audio senza limiti di ascolto. È anche possibile eseguire il download e ascoltare offline. I tre mesi gratuiti non obbligano a continuare l'abbonamento successivamente.

Vi segnaliamo inoltre che è disponibile il Canale Telegram dedicato alle Offerte di Multiplayer.it. Seguitelo per essere sempre aggiornati sulle ultime offerte selezionate dalla nostra redazione!

Amazon Audible

Questa notizia include un link con affiliazione ad Amazon che può fruttare una commissione a Multiplayer.it.