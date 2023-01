CES 2023: le novità più strane presentate alla fiera di Las Vegas

Il CES 2023 ha aperto le porte il 5 gennaio e dopo tantissimi annunci anche questo appuntamento giunge al termine. Si è trattato di uno speciale evento dedicato alle innovazioni tecnologiche ed informatiche che è tornato finalmente in presenza e ha riservato molte sorprese e altrettante conferme da parte dei maggiori produttori di hardware e di software. Abbiamo assistito all'annuncio delle CPU da parte di Intel e AMD, a nuovi progetti come Project Carol da parte di Razer e del primo display scorrevole creato da Samsung e ad una quantità impressionante di laptop, TV e monitor di tutte le più celebri aziende. Ma il CES non si focalizza solamente sul gaming e non tutto ciò che viene annunciato è un qualcosa in grado di lasciare tutti a bocca aperta. In questo articolo vi parleremo dei concept e progetti più bizzarri presenti al CES 2023, dal passeggino a guida automatica fino all'auto in grado di cambiare colore della carrozzeria.

Nova H1 Al CES 2023 Nova presenta i primi auricolari gioiello Nova arriva al CES 2023 con un'idea piuttosto originale come gli auricolari wireless a forma di gioiello, più precisamente orecchini con perle in oro o argento. Con un peso di 7 grammi e audio direzionale in grado di non far sentire a chi ci sta vicino cosa stiamo riproducendo, l'azienda tedesca tenta così di conquistare il pubblico femminile. Il prezzo però sicuramente restringerà la cerchia di interessate partendo da 595€ per le finiture in argento e 695€ per quelle in oro.

eKinekt BD 3 Acer presenta al CES 2023 la prima bicicletta-scrivania in grado di ricaricare i dispositivi Si sa che gennaio è il mese per eccellenza in cui si promette a sé stessi di iscriversi in palestra dopo le abbuffate delle festività. Acer vi toglie dall'imbarazzo e dalla pigrizia di dover andare a fare un abbonamento grazie alla scrivania-bicicletta che con l'utilizzo dell'energia cinetica ricarica i dispositivi collegati. Da giugno 2023 al modico prezzo di 999€ potrete bruciare calorie ricaricando il vostro laptop in un colpo solo.

Withings U-Scan Withings U-Scan è il nuovo dispositivo presentato al CES 2023 in grado di monitorare la nostra salute direttamente dal WC di casa La tecnologia in campo medico riesce a compiere passi da gigante, aiutando molte persone a prevenire molte malattie e complicazioni. Withings U-Scan, a suo modo, cerca di fare la stessa cosa, con un piccolo dispositivo da inserire all'interno del vostro WC per monitorare la vostra salute facendo un checkup completo in poco tempo. In più, questo laboratorio da bagno monitora il getto tracciandone una sorta di firma biometrica, e vi avvertirà in caso di cambiamenti. Per controllare la vostra salute nella stanza più intima della casa vi basterà spendere 499,95€.

Afeela Sony entra nel campo automobilistico in partnership con Honda annunciando al CES 2023 il prototipo Afeela Che Sony operi in diversi segmenti del mercato è cosa risaputa ma grazie ad una collaborazione con Honda produrrà anche la prima auto. Attualmente si tratta di un prototipo di cui i preordini partiranno nel 2025 inizialmente solo nel Nord America ma questa vettura è riuscita già a catturare l'attenzione. L'Afeela, che sarà rigorosamente elettrica e si presuppone a guida automatica, dispone di 45 telecamere e altrettanti sensori presenti sia all'interno che all'esterno dell'abitacolo e dispone di un software con servizi ad abbonamento, come per il celebre caso che ha coinvolto Mercedes-Benz qualche mese fa. In mezzo ai due fari anteriori in più vi è un vero e proprio monitor dove riprodurre contenuti multimediali e film.

BMW iX Flow Al CES 2023 BMW presenta la prima auto al mondo a cambiare colore con un tocco Rimanendo in ambito automobilistico, BMW ha presentato la prima auto al mondo in grado di cambiare colore con un semplice tocco. Il cambio di tinta non riguarda la sola carrozzeria ma anche i cerchioni grazie alla tecnologia sviluppata con E-Ink. Il telaio è composto da mattonelle di carta elettronica che creano così un enorme pannello con cui riprodurre perfino animazioni.

Ella AI Powered Smart Stroller Al CES 2023 l'IA arriva anche sui passeggini Come accennato ad inizio articolo, al CES 2023 è stato presentato un passeggino che utilizza l'intelligenza artificiale per sposarsi in modo sicuro. Progettato da Glüxkind Technologies, questo passeggino garantisce camminate sicure e senza sforzo, in discesa o in salita, grazie al supporto adattivo per la spinta e per la frenata. In più è presente la funzionalità Rock-My-Baby che cullerà il pargolo con riproduzione di rumore bianco. Al conveniente prezzo di 3300€ potrete affidare il vostro bambino ad un passeggino con IA.

Samsung Bespoke AI Oven Il nuovo forno creato da Samsung non solo vi consentirà di impostarlo come friggitrice ad aria o vi permetterà di cucinare le vostre pietanze al vapore: la nuova vera rivoluzione è la telecamera all'interno. Oltre a rilevare ciò che si sta cucinando, fornendo consigli su come settare le impostazioni ottimali di cottura, potremo scattare foto al nostro piatto e perfino trasmetterlo in streaming su Twitch. Se la strada del pro-player in diretta non fa per voi ben presto potrete scoprire il vostro talento in cucina e tramettere ore di pollo arrosto e deliziose torte.

Mutalk Mutalk, seppur non apparentemente comodissimo, è il nuovo soppressore di rumori presentato al CES 2023 Shiftall, divisione della più celebre Panasonic, è un'azienda che si occupa della creazione di dispositivi in grado di rendere più accessibile e coinvolgente l'esperienza VR. Se siete in possesso di un visore e non volete che chi è vicino a voi senta le vostre imprecazioni in gioco o ascolti le vostre conversazioni con i compagni di gioco, Mutalk fa al caso vostro. Questo soppressore di suoni da indossare sulla bocca funziona in modalità Bluetooth e può essere agganciato anche al PC, utilizzandolo con i "comodi" lacci che lo trasformano in una sorta di museruola o ancora meglio, tenendolo in mano per tutta la sessione di gioco o riunione.