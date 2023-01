CES 2023: Intel presenta i processori mobile di tredicesima generazione

Ad aprire le danze ci ha pensato Intel, chiamata a definire il pacchetto completo della nuova linea di processori di tredicesima generazione basati su architettura Raptor Lake. Esattamente come successo nello scorso anno, l'azienda statunitense leader del settore delle CPU è arrivata all'appuntamento dopo aver già presentato ufficialmente una parte della line up, presentando al CES 2023 i processori mobile Intel di tredicesima generazione .

Dopo due anni di eventi esclusivamente digitali e dalle dimensioni ridotte, anche il CES torna a riproporre una formula pre-pandemia con migliaia di espositori e conferenze in presenza. Come ben saprete, il Consumer Electronics Show è il primo appuntamento dell'anno per gli appassionati di informatica e nuove tecnologie ed è il luogo per eccellenza dove le più grandi compagnie del settore presentano al mondo i loro nuovi prodotti.

All'appello mancavano solo i processori mobile e Intel ha oggi annunciato ben 32 nuove GPU di tredicesima generazione , arricchite di nuove funzionalità e con prestazioni in grado di superare nettamente la velocità e le performance della dodicesima. Ad aggiungersi alla famiglia abbiamo dunque cinque nuove tipologie di processori che si adatteranno ai vari segmenti di mercato dei portatili, dalla più basica serie N, passando dalle intermedie U, H e P, fino all'HX. La compagnia americana, come ci si poteva aspettare, ha ideato una vasta gamma di GPU ideate per adattarsi a tutte le configurazioni, da PC entry-level a quelli più esigenti di potenza.

Intel dichiara inoltre che la versione i3 potrà raggiungere un 42% in più di performance durante l'esecuzione delle applicazioni e un 56% di miglioramento grafico rispetto alla generazione precedente. Vi è inoltre un occhio di riguardo anche ai consumi, stimando circa 10 ore di utilizzo con video in HD senza dover ricaricare il dispositivo su cui la serie N è equipaggiata. A questo si aggiunge una connettività Intel Wi-Fi 6E e Bluethooth 5.2, e totale flessibilità per configurazioni DDR4 o DDR5.

Con un totale di 14 core (suddivisi in 6 Performance e 8 Efficient), queste GPU sono in grado di garantire elevate prestazioni anche in quei prodotti finora meno potenti come i 2 in 1, pieghevoli e ultra sottili. Intel ha annunciato infatti di essere a lavoro con i maggiori brand quali Acer, Asus, Lenovo, MSI e tanti altri, per poter portare sul mercato molteplici configurazioni in grado di accontentare tutte le esigenze dei consumatori.

Le ulteriori 2 linee presentate da Intel che comprendono la Serie P e Serie U , più prestazionali rispetto alla serie N, troveranno spazio in quelle configurazioni di PC da fascia media. Nello specifico sarà possibile trovare questi processori nei laptop ideati per lavorare in movimento, più leggeri e sottili da portare con sé in viaggio senza rinunciare alle prestazioni di un Desktop PC.

13th Gen Intel Core H e HX

La serie H rappresenta la linea di processori dalle maggiori prestazioni che Intel ha creato per le mobile GPU, arrivando fino alla HX, il chip più potente studiato per i laptop più estremi. Ovviamente questi due prodotti sono la scelta perfetta per i giocatori e i creatori di contenuti, i quali potranno contare su 24 core e 5.6 GHz turbo frequency, traducibili secondo i dati della società americana in un 11% di maggiore velocità sulle singole esecuzioni e raggiungere un 49% in più per le operazioni multitasking rispetto alla precedente generazione.

La più performante, la i9-13980HX, la controparte mobile dell'i9-13900K. Quest'ultima può raggiungere una frequenza di 5,6 GHz, con supporto per l'overclocking e supporto RAM DDR5 5600. Come per gli altri processori presentati le nuove HX offrono connettività PCI-E 5.0, WiFi 6E, Thunderbolt 4 e Bluetooth LE Audio. Intel non ha dichiarato ufficialmente le prestazioni raggiunte ma grazie ai P-Core "Raptor Cove" agli E-Core "Gracemont", l'Intel i9-13950HX, il secondo più potente della serie presentato, in grado di superare dell'11% in single-core e sino al 79% in multi-core il modello precedente.