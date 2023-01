GeForce NOW, il tier Ultimate aggiornato alla RTX 4080 da NVIDIA

NVIDIA ha annunciato che aggiornerà il tier Ultimate dell'abbonamento GeForce NOW con la RTX 4080, mantenendo lo stesso prezzo per la sottoscrizione ma offrendo agli utenti una potenza sostanzialmente superiore fra ray tracing, DLSS 3 e supporto per i 240 Hz.

A pochi giorni dal debutto di The Witcher 3: Wild Hunt Complete Edition su GeForce Now, la piattaforma streaming si prepara dunque a ricevere un upgrade non indifferente, che consentirà agli abbonati di fruire di un'esperienza visiva migliore, in grado di contare su ben 64 TFLOPS di potenza.

In arrivo nel corso del primo trimestre di quest'anno, l'aggiornamento sarà disponibile in automatico per gli attuali utenti del servizio NVIDIA, che dunque non dovranno modificare nulla della propria sottoscrizione e continueranno a pagare la stessa quota mensile.

Non è tutto: NVIDIA aggiungerà al pacchetto anche il supporto per la tecnologia Reflex, che andrà a ridurre la latenza end-to-end, e una modalità a 240 Hz che contribuirà ad abbassare il lag sotto i 40 millisecondi, puntando a ottenere una reattività migliore in streaming rispetto a una Xbox Series X.