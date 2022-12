The Witcher 3: Wild Hunt Complete Edition è arrivato su GeForce Now, insieme ad altri sei giochi

GeForce Now ha annunciato il supporto per The Witcher 3: Wild Hunt Complete Edition. Quindi ora è possibile giocare alla nuova versione del titolo di CD Projekt Red anche tramite il servizio di cloud gaming in abbonamento di Nvidia, che oltretutto è stato arricchito con altri sei giochi. Vediamo quali sono:

Da specificare che The Witcher 3 era già parte del servizio, quindi è stato semplicemente aggiornato con la nuova veste grafica e i nuovi contenuti.

Nvidia ci ricorda inoltre che: "Per i membri che giocano con le versioni Origin dei giochi di Electronic Arts, questi titoli, contenuti, salvataggi cloud e liste di amici saranno trasferiti direttamente all'app EA e resi disponibili per lo streaming da GeForce NOW, a partire da Battlefield 2042 proprio questa settimana."