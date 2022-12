Inkulinati, trailer rivela la data di uscita in accesso anticipato

Inkulinati ha finalmente una data di uscita, sebbene relativa soltanto all'accesso anticipato su PC e Xbox: stando al trailer pubblicato da Yaza Games e Daedalic Entertainment, il gioco sarà disponibile dal 13 gennaio 2023.

Come ricorderete, abbiamo provato Inkulinati grazie alla demo dello Steam Next Fest, a ottobre, ricavando sensazioni molto positive da questa originale esperienza strategica in stile medievale, in cui dovremo affrontare scontri sempre più complessi da risolvere con la tattica.

Utilizzando un approccio grafico che riprende quello dei manoscritti antichi, il titolo di Yaza Games ci metterà alle prese con un'avventura decisamente originale, in cui potremo costruire il nostro bestiario, potenziarne le unità e conquistare la gloria.

"Partecipa ai duelli di Inkulinati e lasciati sbalordire dalla loro inaspettata complessità tattica (e dal loro humor!)", recita la sinossi. "Avventurati in un viaggio in continua evoluzione, costruisci il tuo bestiario, sconfiggi dei personaggi medievali leggendari e raccogli vantaggi con cui potrai scatenare dei poteri speciali."

"Diventa un maestro dell'inchiostro vivente, afferra la penna ed elabora di volta in volta una strategia unica per diventare il più grande Inkulinati di tutti i tempi!"