Witchfire, nuovo trailer del gameplay annuncia il supporto a DLSS 3

Witchfire supporterà la tecnologia DLSS 3 di NVIDIA: lo ha annunciato il team di sviluppo del gioco, The Astronauts, con un nuovo trailer del gameplay che mostra il sistema di combattimento e il design open-level delle ambientazioni.

Annunciato ai The Game Awards 2017, Witchfire non sarà un open world, come erroneamente riportato qualche tempo fa, ma farà comunque uso di scenari aperti, in grado di rappresentare al meglio le atmosfere dark fantasy immaginate dagli autori.

Per quanto riguarda il supporto a DLSS 3, il creative director Adrian Chmielarz ha parlato di come questa feature consentirà di godere al massimo dell'esperienza, preservando la fluidità e la consistenza del frame rate pur utilizzando alte risoluzioni e preset di qualità.

"Solitamente si lancia il gioco, si impostano tutte le regolazioni al massimo e ce lo si gode per un po'; ma poi si realizza che il frame rate è la cosa più importante, specie per un action game", ha spiegato Chmielarz.

"Quindi si abbassa la qualità visiva per ottenere una maggiore fluidità. Ebbene, DLSS 3 consente di avere alti frame rate senza compromettere il dettaglio grafico: una cosa fantastica per un gioco come Witchfire."

Il nuovo titolo di The Astronauts sarà disponibile nel corso di quest'anno in accesso anticipato. Ulteriori dettagli nel nostro speciale con l'analisi del trailer del Summer Game Fest di Witchfire.