AMD presenta i processori Ryzen 7045HX e 7040HS per laptop

Durante il CES 2023, AMD ha presentato la linea di processori per portatili della serie Ryzen 7040, che includono i Ryzen 7045HX "Dragon Range" e i Ryzen 7040HS "Phoenix", le due nuove fasce top di gamma dell'azienda.

Stando alle informazioni svelate durante il keynote diretto dal CEO Lisa Su, i processori Ryzen 7045HX debutteranno a febbraio e sono pensati per chi cercano prestazioni di alto livello in mobilità. Sono caratterizzati da un processo produttivo a 5nm, supporto a RAM DDR5 e prestazioni in single e multi thread rispettivamente fino al 18% e 78% superiori ai Ryzen 6900HX. Nello specifico:

Ryzen 9 7945HX: 16 core, 32 thread, fino a 5,4 GHz (da 2,5 GHz), 80 MB di cache, TPD 55-75 watt

Ryzen 9 7845HX: 12 core, 24 thread, fino a 5,2 GHz (da 3 GHz), 76 MB di cache, TPD 45-75 watt

Ryzen 7 7745HX: 8 core, 16 thread, fino a 5,1 GHz (da 3,6 GHz), 40 MB di cache, TPD 45-75 watt

Ryzen 5 7645HX: 6 core, 12 thread, fino a 5 GHz (da 4 GHz), 38 MB di cache, TPD 45-75 watt

Abbiamo poi la serie Ryzen 7040HS Phoenix in arrivo a marzo con processo produttivo a 4nm, architettura Zen 4 e RDNA 3.