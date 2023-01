FIFA 23: tagliato il rating di Cristiano Ronaldo dopo il trasferimento in Arabia Saudita

Il Cristiano Ronaldo di FIFA 23 si è visto il rating tagliato in alcune modalità di gioco, dopo il trasferimento in Arabia Saudita del calciatore. Si tratta della valutazione più bassa degli ultimi dodici anni, che lo ha proiettato fuori dalla top 10 mondiale, dov'era ormai da diversi anni.

Insomma, pare che andare a giocare nell'Al Nassr, una squadra della Saudi Pro League, non abbia fatto bene al suo rating virtuale, sceso a 88 (si consolerà con i soldi ricevuti per l'ingaggio). Naturalmente i suoi fan non l'hanno presa bene, ma in questo caso possono farci davvero poco.

Diminuiti anche i valori di alcune delle sue caratteristiche: il dribbling è sceso da 84 a 81, mentre la stamina da 74 a 70. Era dai tempi di FIFA 11 che Ronaldo non scendeva così in basso.

Per adesso i suoi valori sono stati tagliati nelle modalità offline, come quella Carriera o Kick-Off. Presto Ronaldo con la maglia dell'Al Nassr sarà aggiunto a Ultimate Team, ma è facile prevedere che non manterrà i suoi valori precedenti, ossia il 90 di inizio stagione.

Cristiano Ronaldo ha firmato fino al 2025 con l'Al Nassr. A questo punto siamo curiosi di vedere il suo rating in EA Sports FC 24 (il nome che dovrebbe avere FIFA 24), che saranno decisi in base alle sue prestazioni in campo.