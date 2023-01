AMD Radeon RX 7900 XT: prezzo abbassato al di sotto di Nvidia RTX 4070 Ti, in USA

AMD ha deciso di abbassare il prezzo della sua Radeon RX 7900 XT in USA verso gli 880 dollari, piazzandola così al di sotto del prezzo standard di Nvidia RTX 4070 Ti, almeno per quanto riguarda quello di lancio della nuova scheda grafica.

La nuova Nvidia RTX 4070 Ti dovrebbe avere un prezzo ufficiale vicino ai 799 dollari, ma lo "street price" della GPU al momento si attesta al di sopra degli 800 dollari, cosa che sembra aver spinto AMD ad attuare una contromossa. In attesa di un assestamento dei prezzi, AMD Radeon RX 7900 XT si trova dunque in USA al di sotto dei 900 dollari, andandosi a piazzare sugli 880 dollari, che è un prezzo piuttosto invitante per quella che è una delle maggiori schede video prodotte da AMD.

Si tratta della nuova GPU con architettura RDNA 3, attualmente il paradigma della GPU di livello alto da parte della compagnia. Inoltre, c'è da dire che è disponibile sul mercato solo da qualche settimana, e un calo del genere è già significativo, simile a quello che si è visto in Europa con la scheda che è passata in certi casi dal prezzo superiore a 1000 euro a 999 euro.

C'è da dire che questo cambiamento, per il momento, sembra caratterizzare solo la reference model prodotta da AMD e non quelle di terze parti, ma potrebbe essere indicativo di una tendenza al ribasso che potrebbe emergere nei prossimi mesi con più convinzione. Nel frattempo, Nvidia RTX 4070 Ti, nonostante abbia un prezzo suggerito di 799 dollari, si avvicina piuttosto regolarmente ai 900 dollari, dunque è una fase in cui i prezzi dovranno adattarsi al mercato, anche in attesa di una maggiore disponibilità dei vari modelli.