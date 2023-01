GeForce Now: ecco i giochi della settimana, server con RTX 4080ti in arrivo a fine mese

Nvidia ha svelato l'elenco dei nuovi giochi aggiunti al suo servizio di cloud gaming in abbonamento GeForce Now. Inoltre ha ribadito l'arrivo dei server con GeForce RTX 4080 a fine mese. Ma partiamo dai giochi:

Scott Pilgrim vs. The World: The Game Complete Edition (nuovo lancio su Steam, 5/01)

Carrier Command 2 (Steam)

Project Hospital (Steam)

Portal with RTX (Steam)

Severed Steel (Epic Games Store)

Per quanto riguarda i server con GeForce RTX 4080 e il nuovo abbonamento GeForce Now Ultimate, leggiamo i dettagli:

Grazie alla più recente tecnologia delle GPU NVIDIA, i membri Ultimate possono giocare ai loro giochi per PC preferiti con prestazioni mai raggiunte prima dal cloud, con streaming fino a 240 FPS con NVIDIA Reflex, o fino a 4K 120 FPS con il supporto per RTX ON e DLSS 3.

I nuovi SuperPOD con GeForce RTX 4080 saranno disponibili in Nord America e in Europa a partire dalla fine del mese, con un rollout continuo nei mesi successivi.