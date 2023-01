Nvidia GeForce NOW Ultimate su RTX 4080, dettagli e prezzo sul nuovo abbonamento

In occasione del CES 2023, Nvidia ha presentato diverse novità riguardanti le proprie schede grafiche ma anche un aggiornamento interessante al servizio GeForce NOW con l'introduzione del nuovo tier Ultimate, ora basato su GPU Nvidia GeForce RTX 4080, di cui vediamo qui dettagli più precisi e prezzo.

Come abbiamo visto, Nvidia ha dunque lanciato il nuovo abbonamento GeForce NOW Ultimate su RTX 4080, oltre a presentare diverse novità sul fronte hardware riguardanti le sue schede grafiche. Sfruttando la nuova architettura di NVIDIA Ada Lovelace, i SuperPODs di GeForce NOW sono stati aggiornati con RTX 4080, offrendo così più di 64 teraflops di potenza grafica ad ogni utente, superando di 1,75 volte le massime performance che si potevano ottenere in precedenza con il cloud gaming di Nvidia.

Il tier di abbonamento Ultimate di GeForce NOW sfrutta l'hardware delle GPU GeForce RTX 4080, arrivando a giocare in streaming fino a 240fps in cloud con ray tracing e DLSS 3 in giochi come Portal With RTX, come riferito da Nvidia, mentre con l'aggiunta di NVIDIA Reflex, GeForce NOW raggiunge una latenza click-to-pixel inferiore ai 40 millisecondi.

"L'architettura Ada di NVIDIA è un grosso salto in qualità grafica e tramite GeForce NOW stiamo trasmettendo una esperienza di gioco con RTX 4080 a più device e a più giocatori" commenta Jeff Fisher, senior vice president GeForce in NVIDIA. "Gli iscritti a GeForce NOW Ultimate avranno la tecnologia e le performance per giocare a titoli impegnativi graficamente in tutta la loro gloria in full ray tracing".

Gli utenti attualmente iscritti nel tier GeForce NOW RTX 3080 diventeranno immediatamente e automaticamente utenti Ultimate, potendo così sfruttare la nuova tecnologia di cloud gaming da parte di Nvidia. Il gaming in 4K passa dai 60 ai 120fps, mentre i monitor ultrawide verranno supportati per la prima volta, fino ad una risoluzione di 3,840 x 1,600, incluse altre varianti molto popolari come 3440 x 1440 e 2560 x 1080.

Gli iscritti Ultimate hanno a disposizione sessioni di streaming più lunghe, accesso prioritario ai server di cloud gaming più performanti e settaggi che rimangono da una sessione all'altra.

Prezzi e disponibilità:

L'abbonamento a GeForce NOW Ultimate è disponibile da oggi per i nuovi utenti a €19.99 al mese o €99.99 per 6 mesi. Gli iscritti all'abbonamento GeForce RTX 3080 saranno convertiti automaticamente al nuovo tier conservando il costo di abbonamento precedente. Lo streaming da SuperPODs con GeForce RTX 4080 sarà disponibile in Nord America ed Europa più tardi nel corso di gennaio 2023, con rollout continui nel corso dei prossimi mesi, ma la quantità di utenti ammessi è limitata.

L'abbonamento Priority rimarrà disponibile a €9.99 al mese o €49.99 per sei mesi e gli iscritti a questo tier hanno accesso a rig premium con RTX ON, sessioni di gioco più lunghe ed accesso più veloce ai server di gioco.