Xbox Live Gold: Saints Row e altri due giochi gratis questo weekend con i Free Play Days

Torna l'iniziativa dei Free Play Days, che consente agli abbonati a Xbox Live Gold e, di conseguenza, anche agli abbonati di Xbox Game Pass Ultimate, di accedere gratuitamente a tre giochi nel corso del fine settimana, in questo caso con Saints Row, Cricket 22 e For the King.

Immaginiamo che di Cricket 22 interessi poco a buona parte del pubblico al di fuori dei paesi dove tale sport è particolarmente affermato, in ogni caso si tratta ovviamente di una simulazione ufficiale di tale disciplina, che immaginiamo essere il gioco più accurato possibile sull'argomento.



Ben più interessante è la presenza di Saints Row: il reboot della serie Volition è infatti un gioco molto recente, essendo uscito lo scorso agosto. Non ha raccolto propriamente i risultati sperati in termini di ricezione da parte della critica e del pubblico, tuttavia la possibilità di giocarlo gratis è sicuramente molto interessante e consente di farsi un'idea più precisa del valore di questo titolo, che rilancia la serie action open world con una veste grafica completamente nuova. Vi rimandiamo anche alla nostra recensione di Saints Row per conoscerlo meglio.

Infine, For the King è un particolare RPG strategico caratterizzato da una grafica low poly particolarmente evocativa, che ha una struttura piuttosto profonda e impegnativa. È stato proposto per diversi mesi anche nel catalogo di Xbox Game Pass, ma nel caso non l'abbiate provato in precedenza può essere questa un'ottima occasione per farlo.

Ricordiamo che tutti e tre i titoli sono disponibili gratuitamente per tutti gli abbonati a Xbox Live Gold e Xbox Game Pass Ultimate da oggi fino all'8 gennaio 2023.