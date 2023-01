Vampire Survivors: poncle non ha trovato uno sviluppatore mobile che non volesse predare i giocatori

La versione mobile di Vampire Survivors è stata pubblicata circa un mese fa. Poncle, lo studio di sviluppo, avrebbe voluto affidarla a uno sviluppatore terzo, ma ha dovuto fare tutto da solo perché non ne ha trovato uno che non volesse introdurre tecniche di monetizzazione predatorie verso i giocatori.

Alla fine il gioco è tato lanciato in forma completamente gratuita con pubblicità, ma questo comporterà dei ritardi nel lancio di alcune caratteristiche e del DLC Legacy of the Moonspell. Naturalmente il problema è quello di dover gestire tutto da solo.

Poncle in realtà non aveva pianificato di curare direttamente la versione mobile, ma dopo mesi di ricerca non è riuscito a trovare uno sviluppatore che volesse abbracciare la formula di monetizzazione "non predatoria" usata per il gioco.

Il progetto è stato forzato dalla pubblicazione di numerosi cloni 1:1, alcuni dei quali con codice, risorse e dati rubati. Poncle ha lavorato duramente per lanciare il gioco su mobile il più velocemente possibile, ma vista la poca esperienza con queste piattaforme, alcune caratteristiche sono state rinviate, come ad esempio i salvataggi cloud.

La scelta di rendere Vampire Survivors gratuito su mobile è stata praticamente obbligata, perché semplicemente molti non guardano neanche le applicazioni con prezzo premium. Quindi poncle ha preferito che tutti potessero giocarci, invece di creare una barriera d'ingresso: "Questo è il motivo per cui abbiamo finito per adottare un approccio gratis-per-davvero, dove la monetizzazione è minima ed è progettata per non interrompere mai la partita, è sempre opzionale e nel controllo del giocatore con un paio di pulsanti "guarda ads" e non ha i classici sistemi succhia soldi mobile, intorno ai quali solitamente vengono progettati i giochi. È il gioco completo, giocabile offline, in modalità paesaggio o ritratto, con i controlli touch o con un gamepad."

Il suo è sicuramente un commento interessante, che getta una luca decisamente inquietante sul mondo dello sviluppo mobile, dove predominano modelli di monetizzazione predatori che mirano a spremere gli spenditori più forti (balene) e a sfruttare le falle insite nella psicologia umana per fare più soldi. Niente che non sapessimo già, ma fa sempre bene ribadirlo.