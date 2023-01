Destiny 2: evento Giochi dei Guardiani in arrivo ad aprile 2023, per Tom Henderson

Il noto giornalista/insider Tom Henderson sostiene di aver ricevuto notizia sul prossimo arrivo dell'evento Giochi dei Guardiani in Destiny 2, che sarebbe previsto per aprile 2023 in base a quanto riferito sul sito Insider-Gaming.

Si tratta di un evento speciale che dovrebbe partire precisamente dal 18 aprile 2023, ovvero circa a metà della Stagione 20 di Destiny 2, e apportare un po' di varietà alle attività tradizionali del gioco Bungie, con una sorta di competizioni globali tra i Guardiani.

I Giochi dei Guardiani durano solitamente tre settimane e anche in questo caso dovrebbero estendersi per una durata simile, consentendo ai giocatori di sfidarsi in diverse competizioni per stabilire le migliori squadre presenti sulla piazza.

In base a quanto abbiamo visto in precedenza, l'obiettivo è cercare di raccogliere punti in modo da risultare il team vincente, che potrà vantare una statua commemorativa esposta nella Torre per un anno intero. Non è ancora chiaro come si svolgerà l'evento, tuttavia, in attesa di comunicazioni ufficiali da parte di Bungie.

Gli ultimi Giochi dei Guardiani si sono tenuti nella scorsa primavera, dunque la ricorrenza sarebbe rispettata anche per quest'anno, se davvero la nuova edizione è prevista per aprile. In ogni caso, possiamo aspettarci qualcosa di simile all'evento del 2022 anche per il nuovo anno, con diverse sfide che consentono di conquistare medaglie e scalare le classifiche.