Star Wars: il director del gioco di Ubisoft Massive chiarisce il suo tweet precedente

Julian Gerighty, director di Ubisoft Massive, ha chiarito il suo recente tweet riguardante il gioco di Star Wars in sviluppo nello studio. Il messaggio sembrava promettere novità legate al gioco per il 2023:

"Buon anno a tutti.

Per noi il 2023 sarà importantissimo.

Unitevi all'avventura.

#MassiveStarWars"

Gerighty, per evitare che le speculazioni sfuggissero di mano, ha quindi spiegato: "Per essere chiari, io ho scritto che il 2023 sarà importante per i nostri team che stanno sviluppando i nostri giochi (di cui potete far parte anche voi!)" Quindi ha rinviato agli account di Ubisoft per ulteriori notizie.

C'è da dire che Gerighty non ha confermato o negato annunci relativi al gioco di Star Wars in arrivo nel 2023, ma è facile immaginare che in questa fase non abbia la libertà di parlare del progetto. Ubisoft Massive di suo sta lavorando anche all'attesissimo Avatar: Frontiers of Pandora, diventato ancora più atteso dopo il successo di Avatar: La Via dell'Acqua nei cinema. Dovrebbe arrivare in una data non precisata posta tra il 1° aprile 2023 e il 31 marzo 2024 (il prossimo anno fiscale) ed essere lanciato su PC, Xbox Series X e S e PS5.

Il gioco di Star Wars è stato annunciato a gennaio 2021, ma a parte qualche voce di corridoio, non se n'è saputo molto.