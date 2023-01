Razer: annunciati i laptop gaming Blade 16 e 18 e data d'uscita di Razer Edge al CES 2023

Razer ha annunciato e presentato i suoi nuovi laptop da gaming Blade 16 e 18 in occasione del CES 2023, oltre a comunicare la data d'uscita ufficiale di Razer Edge, il suo dispositivo dedicato al cloud gaming portatile.

I nuovi laptop della serie Razer Blade sono equipaggiati con le GPU portatili Nvidia RTX 40 e rappresentano due dei modelli più potenti di PC portatili da gaming tra quelli mostrati nel corso del CES 2023. Si tratta di PC configurabili, dunque caratteristiche e prezzo variano a seconda delle scelte effettuate dall'utente sull'hardware da applicare all'interno, ma partono comunque da una base decisamente alta.

Razer Blade 16 e Razer Blade 18 hanno diagonali più ampie rispetto ai modelli precedenti, con schermi in formato 16:10 che sono dunque più spaziosi di prima e, in entrambi i casi, i PC contengono delle batterie più grandi e più capienti, in grado di sostenere il consumo richiesto.

Razer Blade 16 e 18

Ogni configurazione parte dalla CPU Intel Core i9-13950HX di 13° generazione da 65W, e in entrambi i casi la GPU può essere modificata fino al massimo costituito dal modello Nvidia GeForce RTX 4090 mobile, in generale utilizzando varie configurazioni della nuova serie Nvidia RTX 40 in versione portatile.

I due PC possono essere configurati con display Mini LED che arrivano a 4K e differenti refresh rate: 120 Hz di massimo per il 4K e 240 Hz per il 1080p con Nvidia G-Sync. I display Mini LED arrivano a una luminanza di 1.000 nit con contenuti in HDR e 600 nit per quelli in SDR.

Come memoria, entrambi partono da 16GB di RAM DDR5-5600MHz e 1TB di archivio su PCIe 4.0 NVMe M.2 SSD, con configurazioni che possono arrivare a 64 GB di RAM e 8 TB di SSD. I prezzi sono conseguentemente alti: si parte da 2.699 dollari per Razer Blade 16 e 2.899 dollari per Razer Blade 18, per quanto riguarda le configurazioni minime di entrambi. La data d'uscita è prevista nel primo trimestre del 2023 ma non è ancora stata definita in maniera precisa.

Infine, per quanto riguarda Razer Edge la compagnia ha annunciato la data d'uscita fissata per il 26 gennaio 2023. Si tratta di un dispositivo dedicato al cloud gaming, essenzialmente una sorta di console portatile che si appoggia ai servizi di gioco in streaming e ha dunque un hardware dedicato parziale, ma comunque interessante.

Razer Edge

Nella fattispecie, si tratta di un display AMOLED da 6,8 pollici con un sistema di controllo simile al Kishi, con all'interno un processore Snapdragon G3x Gen 1, ovviamente ben lontano dalle soluzioni da gioco più performanti e misurato per funzionare attraverso cloud gaming, ovvero con hardware in remoto. Il prezzo lo rende però un po' un oggetto misterioso, considerando che viene lanciato a 399,99 dollari.