Star Wars: Ubisoft Massive promette novità per il suo gioco nel 2023

Nel suo messaggio di auguri di Capodanno diramato tramite Twitter, Ubisoft Massive ha promesso novità sul suo gioco di Star Wars nel corso del 2023. Considerate che non è stato svelato niente del gioco, nemmeno il nome definitivo, quindi non è stato chiarito cosa accadrà nello specifico nel corso dell'anno, ossia se il gioco sarà lanciato, se si svolgeranno dei test pubblici o privati o se sarà semplicemente presentato.

"Buon anno a tutti.

Per noi il 2023 sarà importantissimo.

Unitevi all'avventura.

#MassiveStarWars"

Giusto qualche settimana fa Ubisoft Massive era alla ricerca di tester per il gioco. Per adesso si sa poco o nulla dell'intero progetto, ma considerando il portfolio dello studio di sviluppo, cui dobbiamo la serie The Division, la promessa di un open world story driven è davvero interessante.

Staremo a vedere cosa riusciranno a fare con il franchise di Lucasfilm, di cui sono in corso di sviluppo diversi progetti.