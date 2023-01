Sony PlayStation: cloud gaming in arrivo su Apple TV e Amazon Fire TV, secondo un brevetto

Stando alle informazioni presenti all'interno di un brevetto pubblicato di recente, a quanto pare Sony PlayStation sta lavorando a un servizio di cloud gaming da integrare in dispositivi come Apple TV, Amazon Fire TV stick e Google Chromecast tramite un device pass-through.

Le immagini e i dettagli inclusi nel brevetto, parlano di come questo sistema permetterebbe di accedere a una libreria di videogiochi e scegliere quali giocare tramite il cloud alla stregua di quanto accade con film e serie TV in streaming o, esempio sicuramente più calzante, con Xbox Game Pass.

Perché mai realizzare un dispositivo pass-through invece di un'app nativa con i vari dongle sul mercato? Stando al brevetto il motivo è che a quanto pare nessuno dei device odierni supporta il video encoding a bassa latenza e la potenza di calcolo necessaria per il cloud gaming.

"...i dispositivi di streaming possono fornire l'accesso a vari contenuti multimediali, tuttavia potrebbero non supportare e facilitare il cloud gaming. Ad esempio, un consumatore può utilizzare il proprio lettore multimediale in streaming Roku per lo streaming di vari contenuti multimediali e per accedere a un numero limitato di videogiochi. Sfortunatamente, i lettori multimediali in streaming come Roku e altri dispositivi di streaming potrebbero non essere in grado di supportare il cloud gaming che richiede una decodifica video a latenza molto bassa e un'elevata potenza di elaborazione per decodificare efficacemente il flusso del videogioco. [...] Di conseguenza, il cloud gaming potrebbe non essere accessibile per i consumatori che desiderano accedere ai videogiochi da un sistema di cloud gaming tramite il proprio dispositivo di streaming."

Di seguito una galleria di immagini che immortala alcuni esempi del device brevettato da Sony all'opera.

Il dispositivo brevettato da Sony dunque permettere di accedere a tutti i servizi di streaming di Apple TV, Amazon Fire TV e affini, in aggiunta al proprio servizio di cloud gaming. Non sappiamo quanto un device simile potrebbe far gola agli utenti, ma precisiamo come al solito che non di rado vengono registrati brevetti di dispositivi originali che tuttavia non vedono mai la luce.

Non è chiaro neppure se Sony stia lavorando anche a un app per il cloud gaming targato PlayStation da usare su Smart TV. Sarebbe una soluzione sicuramente possibile (e a nostro avviso anche più sensata), dato che ad esempio GeForce Now, Google Stadia e Xbox Game Pass sono disponibili su alcuni pannelli.