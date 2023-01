Xbox Games with Gold, scopriamo i giochi di gennaio 2023

Inizia il nuovo anno, ma non cambia più di tanto l'approccio di Microsoft ai Games with Gold che, anche a gennaio 2023, offrono due giochi in linea con le proposte che negli ultimi mesi vediamo abitualmente all'interno di questa iniziativa. Come sempre, anche in questo caso si tratta di prendere la questione con una certa filosofia: è chiaro ormai come il servizio non abbia intenzione di mettere a disposizione titoli di grosso calibro come succedeva un tempo, quanto piuttosto titoli piccoli e poco conosciuti. Per i giochi importanti, l'offerta è totalmente spostata su Xbox Game Pass, mentre l'antico abbonamento a Xbox Live Gold, come rimanenza del passato, è diventato una proposta più di nicchia.

Proprio in questo senso può comunque essere interessante, visto che consente di provare esperienze ben poco conosciute, ma anche interessanti. Con tale chiave di lettura i Games with Gold trovano una certa giustificazione, considerando che nella maggior parte dei casi si tratta di offerte aggiuntive al catalogo Game Pass che già copre buona parte del fabbisogno di titoli di grosso calibro. Anche per questo mese, la mentalità con cui affrontare le proposte di Microsoft è quella della scoperta e della curiosità verso titoli piccoli e poco conosciuti: andiamo dunque a scoprire i due giochi offerti con i Games with Gold a gennaio 2023.