Vampire Survivors: l'autore non sa dire perché abbia avuto successo

Come mai Vampire Survivors ha avuto successo? Non chiedetelo a Luca Galante, in arte "poncle", l'autore del gioco, perché non saprebbe cosa rispondervi. In un'intervista con IGN.com il nostro si è detto stupito del riscontro ottenuto dal gioco e ha definito "incredibile" anche essere stato in corsa per i The Game Awards.

Lo sviluppo di Vampire Survivors è iniziato nel 2020, mentre la versione definitiva è arriva a ottobre 2022, dopo qualche mese di accesso anticipato. Da allora ha ricevuto quasi 170.000 recensioni degli utenti su Steam, per la gran parte positive. Come ha fatto? Galante non ne ha idea: "Dal lancio ho provato a non guardare ai numeri o a cosa accadeva online per non farmi distrarre. Ho tenuto la testa bassa e ho continuato a lavorare sul gioco e sulla compagnia, concentrandomi sui commenti dei giocatori su Discord e nei forum di Steam. Chi sono certo abbia fatto la differenza sono i nostri community manager, che hanno svolto e continuano a svolgere un lavoro incredibile nel mantenere aperta la comunicazione con i giocatori."

Parlando del primo DLC a pagamento di Vampire Survivors, Legacy of the Moonspell, Galante ha spiegato che come giocatore apprezza l'idea che escano nuovi contenuti per i giochi che ama, ma che oggi molti DLC sono pensati più per monetizzare che per fornire un servizio ai giocatori: "Avendo dei pregiudizi sui DLC, ero esitante nel farne uno, ma allo stesso tempo non potevo continuare ad aggiungere roba a Vampire Survivors per divertimento, avendo una compagnia a cui pensare. La mia più grande speranza è di essere riusciti a dargli il giusto prezzo per i giocatori e che gli piaccia."

Altro argomento interessante è la mancanza di vampiri in un gioco chiamato Vampire Survivors. Ne vedremo mai? "Il nostro team del marketing ha detto che non possiamo rispondere. Il problema è che anche i nostri avvocati hanno detto lo stesso. Inoltre, cos'è un vampiro?" Per risolvere basta telefonare a Poppea Pecorina e farselo spiegare, oppure leggere la nostra intervista a Galante.