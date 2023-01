PS5, gennaio sarà un mese di fuoco: dal CES 2023 al DualSense Edge, ecco le date da segnarsi

Sarà un inizio di 2023 piuttosto movimentato per i giocatori PlayStation. Come ci ricorda l'account PlayStation Game Size a gennaio arriveranno diverse novità piuttosto interessanti, soprattutto per PS5, dalle novità del CES 2023 al lancio del DualSense Edge a fine mese. Nel mezzo, l'annuncio e la disponibilità dei giochi di PlayStation Plus e il debutto di Forspoken.

Ricapitoliamo e ricordiamo le date più importanti da segnarsi sul calendario:

Martedì 3 gennaio - disponibilità dei giochi gratis di PlayStation Plus di gennaio 2023

- disponibilità dei giochi gratis di PlayStation Plus di gennaio 2023 Giovedì 5 gennaio - showcase Sony al CES 2023 con novità su PlayStation VR 2 e PS5

- showcase Sony al CES 2023 con novità su PlayStation VR 2 e PS5 Mercoledì 11 gennaio - annuncio dei giochi PS Plus Extra e Premium di gennaio 2023

- annuncio dei giochi PS Plus Extra e Premium di gennaio 2023 Lunedì 16 gennaio - al via la prima stagione della serie HBO di The Last of Us (15 gennaio in USA)

- al via la prima stagione della serie HBO di The Last of Us (15 gennaio in USA) Martedì 17 gennaio - disponibilità dei giochi PlayStation Plus Extra e Premium di gennaio

- disponibilità dei giochi PlayStation Plus Extra e Premium di gennaio Martedì 24 gennaio - lancio di Forspoken

- lancio di Forspoken Mercoledì 25 gennaio - annuncio dei giochi gratis PS5 e PS4 del PlayStation Plus di febbraio 2023

- annuncio dei giochi gratis PS5 e PS4 del PlayStation Plus di febbraio 2023 Giovedì 26 gennaio - lancio di DualSense Edge

Come possiamo vedere le novità per i giocatori PlayStation, iniziano domani con il lancio dei giochi gratis di gennaio 2023 per PS5 e PS4 per gli abbonati a PS Plus. A gennaio chiaramente ci saranno anche altri annunci relativi a PlayStation Plus: l'11 gennaio verranno svelati i giochi in arrivo nel catalogo di Extra e Premium il 17 dello stesso mese. Il 25 gennaio invece sarà il turno dell'annuncio dei giochi gratis in arrivo a febbraio 2023.

Durante la notte tra mercoledì 4 e giovedì 5 gennaio sarà il turno della conferenza Sony al CES 2023: la compagnia non ha anticipato nulla su quello che mostrerà all'evento, ma l'immagine ufficiale immortala il PlayStation VR2, dunque è chiaro che il visore di PS5 sarà uno dei protagonisti di spicco dell'evento.

Lunedì 16 gennaio sarà disponibile il primo episodio della tanto attesa serie HBO di The Last of Us, con Pedro Pascal nei panni di Joel e Bella Ramsey in quelli di Ellie. La settimana dopo, per la precisione il 24 gennaio 2023, il lancio della prima esclusiva console PS5 di peso dell'anno, ovvero Forspoken, di cui è disponibile una demo gratuita. L'ultimo appuntamento di rilievo del mese è il 26 gennaio, giorno di debutto del DualSense Edge, il costoso controller "Pro" di PS5 altamente personalizzabile e ricco di funzionalità esclusive.